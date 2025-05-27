Активы передали государству

Этим решением Апелляционная палата отменила предыдущее решение суда первой инстанции, который 24 апреля 2025 года отказал Минюсту в конфискации, передает 24 Канал.

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Теперь в пользу государства переданы транспортные средства, недвижимость, корпоративные права и средства, принадлежавшие подсанкционному бизнесмену.

Обжаловать передачу – невозможно

Решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

По информации Минюста, Попов – гражданин России, который после начала полномасштабного вторжения остался на захваченных Россией территориях и продолжил предпринимательскую деятельность в сотрудничестве с оккупационной администрацией.

Он является учредителем компаний "Юг Ойл" и "Транс Ойл 1", которые входят в состав группы Oil Transit. В структуру входит сеть АЗС в Запорожской и Херсонской областях, а также нефтебаза в Винницкой области. По данным Минюста, поставки топлива на оккупированные территории осуществляется через аффилированную компанию "Феникс".