Активи передали державі

Цим рішенням Апеляційна палата скасувала попереднє рішення суду першої інстанції, який 24 квітня 2025 року відмовив Мін'юсту у конфіскації, передає 24 Канал.

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Тепер на користь держави передано транспортні засоби, нерухомість, корпоративні права та кошти, що належали підсанкційному бізнесмену.

Оскаржити передачу – неможливо

Рішення набуло законної сили й не підлягає оскарженню.

За інформацією Мін'юсту, Попов – громадянин Росії, який після початку повномасштабного вторгнення залишився на захоплених Росією територіях і продовжив підприємницьку діяльність у співпраці з окупаційною адміністрацією.

Він є засновником компаній "Юг Ойл" і "Транс Ойл 1", які входять до складу групи Oil Transit. До структури входить мережа АЗС у Запорізькій та Херсонській областях, а також нафтобаза у Вінницькій області. За даними Мін'юсту, постачання пального на окуповані території здійснюється через афілійовану компанію "Фенікс".