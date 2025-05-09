Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что известно о задержании проректора военной академии

С начала 2024 года проректор национальной военной академии заставлял по меньшей мере пятерых сотрудников заведения работать на строительстве своего дома вместо выполнения служебных обязанностей.

Также сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном использовании труда курсантов.

6 мая работники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения.

На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии – в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета,

– сообщили в ГБР.

Общий размер нанесенного ущерба еще устанавливается.

Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении по статье о превышении военным должностным лицом служебных полномочий и присвоении военного имущества, а также завладении ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Проректору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 450 тысяч гривен и отстранили от должности.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

К слову, недавно в Одесской области работники ГБР разоблачили командира, который отправил бойцов делать ремонт в квартире вместо службы. Военные клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику, и при этом – получали выплаты, будто выполняют боевые задачи.