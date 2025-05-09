Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про затримання проректора військової академії

Із початку 2024 року проректор національної військової академії примушував щонайменше п'ятьох співробітників закладу працювати на будівництві свого будинку замість виконання службових обов'язків.

Також зараз правоохоронці перевіряють інформацію про можливе використання праці курсантів.

6 травня працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу.

На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії – зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету,

– повідомили в ДБР.

Загальний розмір завданих збитків ще встановлюється.

Посадовця затримали та повідомили йому про підозру за статею про перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Проректору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень та відсторонили від посади.

Тепер підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

До слова, нещодавно на Одещині працівники ДБР викрили командира, який відправив бійців робити ремонт у квартирі замість служби. Військові клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку, і при цьому – отримували виплати, ніби виконують бойові завдання.