Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Замість служби – ремонт у квартирі

Командир однієї з військових частин Одеської області використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Так, у грудні 2024 року він відправив військових робити ремонт у власній квартирі, що розташована у місті Подільськ Одеської області. Нерухомість посадовець оформив на матір цивільної дружини, а бійці почали робити ремонт.

Від грудня 2024 року до квітня 2025 року військові, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо. Ба більше, попри відсутність на службі, бійці отримували бойові виплати.

У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. Підполковнику вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бійці робили підполковнику ремонт, замість служби на передовій, – більше у галереї

Раніше ДБР викрило офіцера Міноборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних, отримуючи за це від 8 до 10 тисяч доларів США. Підозрюваного затримано під час отримання хабаря, проведено обшуки та вилучено докази.