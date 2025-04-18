Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

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Що відомо про схему з "бронюванням" від посадовця Міноборони

У ДБР розповіли, що за гроші офіцер влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони.

На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносили до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг",

– зазначили у бюро.

Там також підкреслили, що завдяки зв'язкам та службовим повноваженням фігурант мав вплив на посадовців ТЦК, які й вносили відповідні відомості до реєстру.

"Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті", – наголошують правоохоронці.

За даними ДБР, працевлаштовані "співробітники" фактично ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов'язків. Наразі слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з'ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату.

За попередніми даними, від послуг зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці підкреслили, що офіцера затримали "на гарячому" – під час одержання 8 тисяч доларів США. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно.

"Проведено обшуки за місцями проживання фігуранта, його спільників, посадовців ТЦК та "клієнтів". Вилучено документи про бронювання, листування та інші докази отримання хабарів. Наразі розв'язується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – зазначили у ДБР.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У бюро запевнили, що досудове розслідування триває, також правоохоронці встановлюють повне коло причетних до оборудки, зокрема з-поміж посадовців Міноборони, Збройних Сил України, ТЦК та правоохоронних органів.

В Офісі генпрокурора додали, що довідки, які отримували "клієнти" посадовця Міноборони, мали строк бронювання до кінця мобілізації в Україні.