Про це в середу, 16 квітня, повідомили в Державному бюро розслідувань і Київській міській прокуратурі, передає 24 Канал. Наразі триває досудове розслідування.

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Що відомо про сховок

Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України виявили в одному з гаражів у Деснянському районі столиці вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої, зокрема:

понад 35 000 патронів,

6 гранатометів,

6 БпЛА,

130 гранат,

90 ВОГів,

автомати,

снайперські гвинтівки,

ударно-дистанційні запали,

прилади для спостереження,

пістолети, протипіхотні міни тощо.

Що знайшли в гаражі: дивіться фото

Слідчі встановлюють походження та мету зберігання "знахідки". Причетних затримали, їм повідомили про підозру за статтею ККУ про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

ДБР показало сховок зі зброєю в Києві: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала підпільне PR-агентство на Київщині, що працювало на російські спецслужби й дискредитувало Україну в медіапросторі ЄС. Піарники створили понад 200 сайтів, які дублювали офіційні кремлівські ресурси й були зареєстровані на фейкові акаунти для уникнення блокувань.