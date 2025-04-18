Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.

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Что известно о схеме с "бронированием" от чиновника Минобороны

В ГБР рассказали, что за деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны.

На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносили в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег",

– отметили в бюро.

Там также подчеркнули, что благодаря связям и служебным полномочиям фигурант имел влияние на должностных лиц ТЦК, которые и вносили соответствующие сведения в реестр.

"Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте", – отмечают правоохранители.

По данным ГБР, трудоустроенные "сотрудники" фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.

По предварительным данным, от услуг злоумышленника могли воспользоваться по меньшей мере 50 человек,

– говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что офицера задержали "на горячем" – во время получения 8 тысяч долларов США. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно.

"Проведены обыски по местам жительства фигуранта, его сообщников, должностных лиц ТЦК и "клиентов". Изъяты документы о бронировании, переписки и другие доказательства получения взяток. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В бюро заверили, что досудебное расследование продолжается, также правоохранители устанавливают полный круг причастных к сделке, в частности среди должностных лиц Минобороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов.

В Офисе генпрокурора добавили, что справки, которые получали "клиенты" чиновника Минобороны, имели срок бронирования до конца мобилизации в Украине.