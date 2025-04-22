Військова частина чоловіка дислокується на Вінниччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про заступника командира, який незаконно оформив виплати

У ДБР повідомили, що у 2022 році заступник командира військової частини безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які перебували в тилу.

У період з вересня по грудень того року 62 військовослужбовці були направлені на виконання завдань до Київщини. На той момент область не належала до районів ведення бойових дій.

Посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях. На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 мільйонів гривень,

– йдеться у повідомленні.

Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

До слова, ДБР викрило офіцера одного з центрів Міністерства оборони України. Він організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних. Порушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.