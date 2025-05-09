Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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В чем подозревают экс-чиновницу МСЭК

По данным следствия, чиновница в декларации за 2023 год не указала квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Также она не задекларировала его доход и денежные активы на банковских счетах.

Более того, следователи установили, что и задекларированные чиновницей собственные денежные активы не соответствуют действительности. Общая сумма незадекларированного имущества и средств превышает 3,2 миллиона гривен.

Женщина подозревается в декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет,

– сообщили в ГБР.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют возможную причастность экс-чиновницы МСЭК к выдаче фиктивных справок об инвалидности военнообязанным.

Напомним, на масштабных нарушениях при заполнении деклараций о доходах разоблачили также главного врача Хмельницкой областной МСЭК и депутата облсовета Татьяну Крупу. В ее документах за два года "потерялись" почти 35 миллионов гривен.