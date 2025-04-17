Сообщает 24 Канал со ссылкой на НАПК.

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Какие нарушения обнаружили в декларации Крупы

В декларации за 2022 год НАПК выявило нарушения на более 16,5 миллиона гривен. В частности, Крупа вместе с мужем вывезли за границу более 38 миллионов гривен в разных валютах. Однако происхождение 16,4 миллиона из этой суммы не подтверждено, а информация о таких доходах вообще отсутствовала в декларации. Это может свидетельствовать о незаконном обогащении.

В то же время в декларации за 2023 год выявлено еще больше нарушений – на более 18,3 миллиона гривен. В частности, врач не задекларировала активы на сумму около 18 миллионов гривен, правом на требование которых имеет ее муж. Как отмечают в НАПК, чиновница не могла не знать об этом факте. Кроме того, источники происхождения средств также не были подтверждены, из-за чего их изъяли во время досудебного расследования.

Кроме этого, следователи обнаружили криптовалюту, принадлежащую мужу Крупы. Супруги также пытались скрыть и эти активы.