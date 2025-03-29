Хищение на миллионы долларов. Средства, на которые можно было бы снарядить не одну бригаду ВСУ. И перезапуск медицинско-социальной экспертизы в Украине после огромного скандала.

Из-за Татьяны Крупы вся Украина обратила внимание на деятельность МСЭК, но этой истории – далеко не один год. Где сейчас коррупционер года и почему с ней до сих пор не расторгли контракт? Сколько таких, как госпожа Татьяна, удалось разоблачить спецслужбам и какова их дальнейшая судьба? Какова роль Минздрава в истории системы взяток по всей стране? А главное, разорвет ли коррупционную поруку новая реформа правительства?

Проект "Где они?" искал ответы на эти вопросы. Получить их было нелегко: долгие ожидания ответа из Министерства, избегание встреч с журналистами и шаблонные ответы. На расследование ушло немало времени и усилий. Все факты, которые нам удалось получить, – изложены ниже в материале 24 канала.

Смотрите также Эта реформа МСЭК ничего не изменит,– активист объяснил абсурдность изменений, анонсированных в Минздраве

Беспрецедентный коррупционный скандал

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря 2024 года подписал Закон о ликвидации МСЭК с 2025 года. Так с 1 января в Украине стартовала масштабная реформа: на смену МСЭК пришла оценка повседневного функционирования. В правительстве обещали, что прохождение пути к статусу инвалидности значительно упростится, ведь большинство процессов будут сокращены и цифровизированы. Все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе, что должно сделать невозможным коррупционные злоупотребления.

Все началось задолго до осени 2024 года. Однако именно с 3 октября медико-социальная экспертная комиссия у украинцев ассоциируется с горами долларов на кровати. Ведь именно в тот день провели обыски у Татьяны Васильевны Крупы, главы МСЭК Хмельнитчины и депутата Хмельницкого областного совета VIII созыва.

Полная версия расследования 24 Канала: смотрите видео

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Во время обысков у нее и ее родственников нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Как следует из материалов досудебного расследования, 3 октября 2024 года правоохранители изъяли:

в гостиной комнате квартиры Татьяны Крупы – 106,1 тысячи долларов, 6,7 тысячи евро и 67,5 тысячи гривен;

в гардеробной, где размещался сейф,– 315,9 тысячи долларов и 25,4 тысячи евро;

в спальне мужа подозреваемой Владимира Крупы – 253,1 тысячи долларов, 70 тысяч евро и 143 тысячи гривен;

в еще одной спальне – 2,5 миллиона долларов, 37,8 тысячи евро и 702 тысячи гривен.

Как вишенка на торте – коробка с украшениями с надписью "Королевам можно все". Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно. Также правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновницы принадлежат немалое состояние – много недвижимости в Украине и за рубежом.

Семья Крупы владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом почти на 3 тысячи кв. м в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также накопила почти 2,3 млн долларов США.

Впрочем, в "скромных" декларациях семьи Крупы освещено далеко не все, что перечисляет ГБР. По итогам декларирования за 2023 год Татьяна Крупа оказалась самой богатой среди коллег.

В частности, Крупа получила 662 тысячи гривен зарплаты, 166 тысяч гривен пенсии; другие ее доходы составили более 1 миллиона гривен. В банках чиновница хранила 300 тысяч гривен, наличными 70 тысяч долларов. У мужа Татьяны в сбережениях 15 миллионов 200 тысяч гривен и 90 тысяч долларов. Семья главы МСЭК Хмельнитчины владеет 16 домами общей площадью 292,6 кв. м (квадратных метров в общей сложности для 16 домов мало, но именно такова официальная информация), тремя квартирами общей площадью 321,4 кв. м в Хмельницком и 40 земельными участками общей площадью 33,5 га. Склонность к роскошной жизни семейства Крупы подчеркивает наличие Porsche Cayenne 2019 года стоимостью 2,5 миллиона гривен. К слову, авто приобрели в разгар пандемии.

Что известно о семье Крупы

Тот самый "легендарный" мужчина на кровати, засыпанный деньгами, – муж Татьяны Крупы Владимир. По словам друзей этой семьи, на фото тщательно перекладывает стопки долларов именно он. Также в ГБР подтвердили, что это муж главы МСЭК, плохо ему не становилось: "Он сам так решил лечь во время обыска".

Владимир Крупа возле кипы денег / ГБР

Согласно Госреестру Владимир Крупа возглавлял Контрольно-ревизионное управление области. Пока его деятельность прекращена, а журналистам Владимир рассказал, что 22 года работал руководителем органа финансового контроля. Приходилось иметь дело с разными людьми, и если бы он нарушал законодательство, то "не работал бы в таком органе так долго".

Я всегда пытался действовать в правовом поле, обстоятельства бывают разными. Я уволился с работы, когда началась война, потому что на первом плане для меня были мои внуки,

– заявил Владимир Крупа в комментарии ТСН.

На самом же деле в июне 2017 года его уволили в результате реорганизации Госинспекции и превращения ее в Госаудитслужбу. Однако Хмельницкий окружной административный суд принял решение восстановить Владимира Крупу в должности начальника Государственной финансовой инспекции в Хмельницкой области с 21 июля 2017 года. Об этом свидетельствует решение суда от 7 сентября. Истец обжаловал приказы о своих увольнениях с занимаемой должности, датированные июнем-июлем этого года. Обосновывая исковые требования, Крупа объяснил, что более 16 лет работал начальником ГФИ в Хмельницкой области. В общем, г-н Крупа неоднократно восстанавливался в должности этого органа контроля.

На этом фоне Владимир Крупа заявлял, что найдет для жены лучших адвокатов, а еще он бизнесмен и финансист и потому имеет право держать наличные на дому. Очевидно, по его мнению, даже если говорится о почти 6 миллионах гривен, которые не задекларированы.

Сын фигурантки дела о колоссальном взяточничестве на инвалидности на миллионы долларов, следствием которого стали еще и неправомерные выплаты на миллионы гривен, – какое совпадение! – возглавлял областной Пенсионный фонд. Его также обвиняют в незаконном обогащении по общей схеме с матерью. После скандала Александр Крупа уволился с должности по собственному желанию, о чем свидетельствуют и декларации чиновника. Вместо него временной исполняющей обязанности председателя стала его первая заместительница Мария Квятковская.

Более того, сын скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы начал распродавать бизнес в Украине, в частности две строительные компании. В ноябре прошлого года владельцем ООО "Вест-Эстейт" вместо Александра Крупы стал хмельницкий предприниматель Петр Бицик. А 9 октября владельцем доли Крупы в ООО "Эстейт Плюс" стал киевлянин Евгений Близнюк, еще 50% в этой компании по-прежнему принадлежит другому киевлянину – Александру Олейнику. Правда, у Александра остаются 50% собственности в семейной компании "Солар-Инвест", которая, кстати, и привела правоохранителей в долларовые ящики Крупы. И деньги которой, по версии Владимира Крупы, среди прочего, хранились у них дома. Учредили они компанию всей семьей в 2006 году, Александр там работал также финдиректором. Сейчас сын Татьяны ведет судебные войны за немалое имущество.

Не Крупой единственной

Татьяну Крупу, однако, нельзя считать абсолютным злом, ведь большинство руководителей МСЭК в Украине – официальные миллионеры; Крупа просто возглавляет этот перечень. На втором месте главный врач Винницкой областной МСЭК Юлия Даниленко. Она задекларировала 221,5 тысячи гривен зарплаты и 2,5 миллиона гривен других доходов. На ее банковских счетах – 1 миллион гривен и 8,6 тысячи евро, наличными – 150 тысяч гривен. Семья Даниленко имеет дом, 4 квартиры и 25 земельных участков. В автопарке — Tesla Model 3 (2019 год) по удивительной цене в 58 тысяч гривен, Mitsubishi Pajero (2016) и Mitsubishi Outlander (2021).

Тройку "лидеров", согласно задекларированным богатствам, закрывает руководитель МСЭК из Львовщины Владимир Решота, который задекларировал 499 тысяч гривен зарплаты и почти 4 миллиона гривен других доходов в 2023 году. В банках хранит 458,5 тысячи гривен, наличными — 252,2 тысячи гривен, 15 тысяч долларов и 8 тысяч евро. К нему после громкого скандала с Татьяной Крупой пришли с проверкой представители ГБР, и от комментариев журналистам Владимир отказался.

Что касается заместителя председателя областной МСЭК Русланы Иваночко, то в декларации чиновница отметила три квартиры, два земельных участка и жилой дом, который приобрела в 2023 году. Также Иваночко задекларировала две машины, принадлежащие мужу: Volkswagen T-ROC 2021 года выпуска и Seat Ateca 2021 года выпуска. Также имеется свыше 3,4 миллиона гривен подарков, социальные выплаты и благотворительная помощь и более полумиллиона зарплаты.

А 11 ноября правоохранители сообщили, что вручили Руслане Иваночко подозрение в сокрытии имущества в декларации. У нее обнаружили незадекларированные Mercedes и BMW, а также паркоместо на миллионы гривен. Чиновнице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ветеран войны Олег Симороз рассказал, что это состояние в медико-социальных экспертизах по всей Украине зарабатывалось разными путями, правда, не всегда законными.

Любят очень сильно манипулировать. Дано право с пожизненным статусом или пересмотром через год... Это же классика жанра мелких коррупционеров, сидящих с открытыми ящиками, чтобы туда деньги класть. И начинается история, мол, "я тебе могу пожизненно дать, но ведь у тебя не пожизненная, ты ведь понимаешь. У тебя, конечно, может быть 2-я группа, но знаешь, 2-ю группу уже никто не пишет. Я, видимо, напишу 3-ю, хотя вижу, что ты парень хороший,

– поделился ветеран в интервью для 24 канала.

По мнению военного, в результате крупных коррупционных возможностей нормативно-правовых актов члены МСЭК злоупотребляют своим служебным положением и влиянием, и в результате получают неправомерную выгоду. Или же, наоборот, принимают несправедливое решение в отношении украинских военных, потому что они не дали взятку.

Как прокуроры получили фейковые инвалидности и еще "заработали" на этом

Результатом такой деятельности МСЭК стало не только неправомерно полученное состояние, но и тысячи ложных заключений и предоставление статуса инвалидности здоровым людям, которые просто не хотели оказаться на передовой в русско-украинской войне.

В частности, как ни странно, десяток прокуроров – это факт, разоблачение которого заставило уйти с поста уже экс-генпрокурора Андрея Костина.

Так, 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность, покрывая коррупционную схему "Слуги народа" Крупы в МСЭК. Генпрокурор назначил служебное расследование. Да, почти все прокуроры Хмельницкой области оказались... инвалидами 2-й группы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии в связи с инвалидностью согласно решениям ее сына – начальника Пенсионного фонда Александра Крупы. К слову, кроме пенсии группа инвалидности дает право сняться с военного учета, а затем иметь право на выезд за границу.

Алексей Олейник / Хмельницкая областная прокуратура

Сам Олейник заявил, что информация об оформлении инвалидности всем прокурорам региона не соответствует действительности. Говорит, имеет инвалидность и получил ее… в кабинете при изучении уголовного производства в 2005 году. Какой именно он имеет диагноз, основания для присвоения инвалидности и чем, кроме справки МСЭК, она подтверждается, Олейник не сообщил.

Сразу после этого заявления Олейника уволили по собственному желанию, как сообщили в канале Офиса Генпрокурора. Если Олейник во время исполнения служебных обязанностей в 2005 году получил тяжелую травму, то он должен был пройти еще тогда медицинское обследование и показать, что именно у него было обнаружено; и документ о результатах этого обследования был бы доказательством. Но инвалидность сразу 2-й группы была оформлена прокурору Олейнику только 19 июля 2017 года решением главного врача МСЭК Крупы. К тому же установлена сразу пожизненно. И никаких других решений по поводу инвалидности или тяжелых травм начиная с 2005 года Олейник не представил. Поэтому утверждение о коррупционных связях с Крупой имеет все основания.

Что же произошло с тем же экс-прокурором Хмельнитчины Олейником, который уволился после "инвалидного" скандала? Ничего плохого: теперь он работает прокурором отдела, и в январе этого года получил 710 тысяч гривен зарплаты. Декларация подана в 2025 году, а это значит, что жизнь Алексея Леонидовича – налаживается.

Тогда в Офисе сообщили, что служебное расследование охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследовались как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда. В промежуточном отчете подали информацию, что в Хмельницкой области статус лица с инвалидностью имеет 61 прокурор, или 29,8% от их общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения. Экс-генпрокурор Костин заявил, что будет проведена детальная проверка внутри структуры.

Но все обстоятельства, как обещал Костин, установить так и не удалось, ведь в декабре по запросу общественной организации "Центр противодействия коррупции" Офис Генпрокурора сообщил: расследователи не смогли подтвердить факты неправомерного получения инвалидности.

По результатам служебного расследования 09.12.2024 составлено заключение, которое 13.12.2024 утверждено исполняющим обязанности Генерального прокурора. В резолютивной части вывода отмечено, что, учитывая ограниченность средств служебного расследования, объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве,

– сообщает Офис Генпрокурора.

В ответ на запрос "Центра противодействия коррупции" там также добавили, что главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование. Туда Офис Генпрокурора и передал результаты внутренней проверки, а значит, "оценка установленным в ходе служебного расследования обстоятельствам будет предоставлена в ходе досудебного расследования по результатам проведения следственных и других процессуальных действий".

Проще говоря, в Офисе Генпрокурора смогли только посчитать сотрудников с соответствующим статусом, а о механике его получения так и не узнали. И как быть с пенсиями и начислениями из Госбюджета? Мы попытались узнать, уволили ли кого-то из прокуроров-взяточников и сколько их насчитали в органах в целом. В ГБР нам ответили. По состоянию на конец января следователи еще изучали документацию, изъятую из мест обысков в МСЭК и проводили следственные действия относительно законности назначения инвалидности. Однако именно в Госбюро нам наконец-то предоставили конкретные факты о задержанных.

Следователи ГБР сообщили о подозрении 2 действующим руководителям окружных прокуратур Хмельницкой и Черкасской областей... которые по версии следствия путем обмана завладели бюджетными средствами в виде безосновательно полученной пенсии. Расследованием установлено, что в 2020 году указанные работники органов прокуратуры, будучи осведомлены о том, что они не имеют степеней функциональных нарушений и жизнедеятельности, которые отвечают критериям установления групп инвалидности, при содействии должностных лиц МСЭК противоправно получили I группу инвалидности (пожизненно). После получения соответствующих документов указанные лица лично обратились с заявлениями о назначении пенсий по инвалидности в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины и на основании осуществленных расчетов указанным лицам произведены выплаты пенсии по инвалидности в суммах 1 074 236 грн и 477 тыс. грн, что является особенно крупным и крупным размером соответственно. Работникам прокуратуры грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет... и от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– ответили в ГБР на запрос 24 Канала.

Оба фигуранта под домашним арестом и отстранены от должностей на период расследования. Что касается того, уволили ли кого-то из прокуроров с должности, в ГБР затруднились ответить, потому что это вне компетенции следственного органа. Также нам сообщили, что в ходе уголовного производства, по результатам проведенных следственных действий, у одного из руководителей Львовского областного центра медико-социальной экспертизы обнаружены транспортные средства, объекты недвижимости, драгоценные украшения, сведения о владении и пользовании которыми отсутствуют в ежегодной декларации за 2023 год лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Вот и попался господин Решота со своим состоянием, занявшим третье место среди миллионеров из МСЭК. Как пишут в ГБР, должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде залога с запретом покидать населенный пункт по месту жительства без разрешения следователя. Также подозреваемого обязали сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу и выполнять ряд других процессуальных обязанностей.

Диагноз – беременность: с чем столкнулись военные на МСЭК

После прокурорского фиаско президент Зеленский назначил совещание СНБО и в вечернем обращении тогда заявил, что ждет от правоохранителей, прежде всего от СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых и жестких решений.

При этом более половины ветеранов из Хмельницкой области, подававших документы на инвалидность в МСЭК, получили отказ, сообщил Дмитрий Кухарчук – майор ВСУ и командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр. Такими данными он поделился в октябре 2024 года, до расформирования МСЭК. Военный также отметил, что в среднем по Украине от 43 до 65% ветеранов сталкивались с отказами при прохождении медико-социальной экспертизы.

Феликс Расько, бывший железнодорожник и доброволец, отправившийся защищать Украину, также в полной мере прочувствовал на себе, что такое МСЭК. Мужчина рассказал, что воевал на Торецком направлении. Однажды российский снаряд пробил три этажа, вспыхнул пожар в помещении, где спали ребята. У Феликса обгорели голова и руки – все, что не было покрыто спальником. В конце концов он с собратьями пробирался из-под завалов, и, к счастью, им удалось пробить себе проход. Мужчина получил ожоги 27% тела. Но встретили его, не прокурора и без охапки долларов в руках, – не слишком доброжелательно.

А Героя Украины Олега Симороза вообще заставили с ампутацией ног подниматься на верхние этажи для повторного обследования урологом, которое было необязательным.

Интервью с воином ВСУ Олегом Симорозом о МСЭК: посмотрите видео

Впечатляет также история Дмитрия Олейника. Украинский воин осенью 2023 года рассказал в Фейсбуке о случае, который произошел с ним в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы, требуя увольнения Ларисы Буничевой с должности руководителя Харьковской областной МСЭК. По словам ветерана, который перенес 15 операций, Буничева заявила: "Так зачем ты оставлял свою ногу, надо было, чтобы ее отрезали, и была бы 2-я группа". В конце концов, ветеран войны добился, чтобы МСЭК в Киеве предоставила ему вторую группу инвалидности на два года.

В Харьковские ОВА тогда даже проводили внутреннее расследование после инцидента, но, судя по декларации врача, которую она подала в марте 2024-го, по крайней мере до того времени она занимала должность.

А вот ветерану "Айдара" Станиславу Дехтяру, кроме неуважения ВВК и МСЭК, поставили еще и сюрреалистический диагноз. Кроме констатации факта ампутации ноги, хирург записал… "беременность с осложнениями". А невропатолог написал, что у ветерана "жалобы на отсутствие правой нижней конечности".

Таких историй еще много. То есть за унижение военных медики экспертных комиссий получали и взятки, и зарплату, ведя свой позорный "бизнес" годами.

Причастен ли к коррупционным схемам глава МОЗ

Важно отметить, что сразу после громкого скандала с главой Хмельницкой МСЭК разоблачили еще несколько председателей комиссий в том же грехе. СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек: чиновники МСЭК и их сообщники за деньги "списывали" с военного учета уклонявшихся от призыва. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности "заказа".

Для поиска потенциальных клиентов фигуранты использовали личные связи. Установлено, что из-за преступных действий участников группы более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. У подозреваемых нашли деньги на сумму более 500 тысяч долларов США, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и даже российские рубли, которые предположительно получены преступным путем. Фигурантам грозит до 8 лет, ныне они находятся под стражей.

8 октября полиция направила в суд материалы о должностном лице МСЭК в Киевской области. Во время обысков у него обнаружили более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов. В сентябре того года чиновнику сообщили о подозрении. 59-летнему председателю межрайонной медико-социальной экспертной комиссии грозит до семи лет лишения свободы. Он также торговал справками для получения фиктивных групп инвалидности.

А уже на следующий день СБУ и Нацпол разоблачили в Ровно очередную группу "схематозников", которые зарабатывали на уклонистах. Организовала "бизнес" владелица местного агентства недвижимости Инна Проховская. К схеме она привлекла двух подчиненных и еще 26 медработников. Среди них – должностные лица местного МСЭК. За 15–20 тысяч долларов "бизнесменши" делали уклонистам фиктивные справки о тяжелых болезнях сердца или нервной системы. А для поиска потенциальных клиентов использовали базу агентства недвижимости. Организатора и двух подчиненных СБУ задержала с поличным. Им сообщено о подозрении и светит до 5 лет за решеткой. По поводу остальных участников оборудки, в том числе клиентов, ведется следствие.

К слову, в Хмельницкой области того же месяца разоблачили еще двух медиков на содействии в получении группы инвалидности – изъято почти 8 миллионов гривен. Фельдшер организовывал поиск граждан, которые намеревались получить группу инвалидности. Врач оформляла клиентов на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготовляла медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности. Цена "услуг" колебалась от 3600 до 7800 долларов. В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тысячи долларов США, свыше 6500 евро, что эквивалентно почти 8 миллионам гривен, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

Но конечно масштабы подобных преступлений чрезвычайно больше. Вся Украина, разные области, но при этом одни и те же действия в одной и той же структуре – МСЭК. В материале есть только обзор того, что публиковали прокуроры, СБУ или полицейские. Сколько случаев осталось за кадром – можно только догадываться.

Еще интереснее, сколько из этих задержаний дошли до приговора. Именно октябрь оказался для украинского Министерства здравоохранения очень продуктивным. После многочисленных громких скандалов, в частности с Татьяной Крупой, там начали собирать совещания и консультации, и есть мнение, что сам Виктор Ляшко возглавляет преступную схему.

Пани Крупа не действовала самостоятельно. Коррупционные потоки не происходит по инициативе каких-либо комиссий. Это не проблема только Хмельницкой области, которую осветили. Это глобальная всеукраинская проблема. По моему убеждению, это происходило на самом высоком уровне. Именно Министерство здравоохранения регулирует деятельность МСЭК и имеет соответствующий контроль. Сигналы мы посылали, жаловались не столько на бюрократию, сколько на коррупционные риски,

– заметил ветеран Олег Симороз в интервью для 24 канала.

Но Виктор Ляшко с должности, в отличие от Костина, не ушел. Через неделю после скандала он заявил, что Минздрав получил более 3 тысяч жалоб на работу МСЭК, и их сразу направляют на проверки. Министр проводил встречи с экспертами комиссий МСЭК о реформе, участвовал в консультациях. Мол, работаем дальше, придерживаясь очереди и согласно регламенту.

Причастен ли руководитель Минздрава к оборудкам? Почему его не коснулась волна увольнений, учитывая масштабы скандала? Как видит министр решение проблемы коррупции, если он к этому своей руки не прилагал? 24 Канал не смог задать эти вопросы непосредственно господину Виктору, потому что на наши запросы о проведении интервью в Минздраве нам сначала просто не отвечали. А таких мы отправили несколько начиная с декабря 2024 года и упорно ждали ответа, но, к сожалению, так его и не получили.

В конце концов Министерство здравоохранения направило письмо, где отметило, что в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о здравоохранении, в частности о медико-социальной экспертизе. 1 января 2025 года стартовала масштабная реформа: на смену МСЭК пришла система оценивания повседневного функционирования, и больше мы о ней можем почитать на сайте. Собственно, все.

Да, тогда, в октябре, заместитель Ляшко заявил, что на самом деле Министерство не несет ответственности за манеру руководства медико-социальной комиссией такими, как Татьяна Крупа, потому что не в Минздраве ее назначали. А виноваты, мол, в области.

Кто же позволял Татьяне Крупе действовать на одной должности непрерывно 16 лет? Вопрос встал не только для Минздрава, хотя и не очень понятно, почему в министерстве с себя ответственность пытались снять. А теперь внимание: Татьяна Крупа до сих пор возглавляла бы Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы, если бы МСЭК в стране не ликвидировали.

В Хмельницком областном совете нам подтвердили, что контракт с коррупционершей никто после скандала не разрывал и в должности главного врача она остается до 2 ноября 2024 года. То есть если бы скандал был не таким громким и Татьяна Крупа обошлась бы домашним арестом, а комиссии остались бы действующей структурой, то "хмельницкая королева" руководила бы и "зарабатывала бы" до сих пор.

Кроме того, по данным "Экономической правды", за 3 года ни один из задержанных за коррупцию работников МСЭК не оказался в тюрьме. В соответствии с анализом данных из Реестра судебных решений, громкие дела завершаются формальными приговорами или условными сроками.

Какова судьба Татьяны Крупы сегодня

Что же сегодня происходит с печально известной Татьяной Крупой и ее семьей? Татьяна сегодня посещает не ювелирные магазины, а судебный зал. Родственники фигурантки судятся за арестованное имущество, а сама она находится под стражей. Правда, сумма залога тает на глазах – от заседания к заседанию.

Арест на 60 суток или залог в размере 500 миллионов гривен – именно такую меру пресечения избрали в прошлом году руководительнице Хмельницкого областного МСЭК. Сейчас она находится под стражей. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении. На предыдущих заседаниях Крупа утверждала, что, мол, не все изъятые средства в ее доме принадлежат непосредственно семье. В частности, ее личными средствами являются те, которые отражены в декларации. Остальные деньги, мол, принадлежит другим лицам. Кому именно, точно знает ее муж, в прошлом руководитель областного управления Госаудитслужбы.

Татьяна Крупа в СИЗО / Стас Юрченко ("Граты")

В то же время в замечаниях к протоколу обыска муж подозреваемой главы МСЭК отметил: изъятые наличные находились в его распоряжении; большая часть этих денег передана ему в виде инвестиций для совместных бизнес-проектов. Отдельно адвокат Крупы выдала любопытную деталь. Оказывается, что большую часть изъятых средств найдено в комнатах, которыми подозреваемая вроде бы не пользуется. На следующих заседаниях защита заявила, что подозрение Татьяне Крупе выдвинуто необоснованно, поскольку следствие не предоставило никаких доказательств ее причастности к незаконному обогащению. Кроме того, подозрение якобы содержит юридические несоответствия, а сумма залога "превышает какие-либо разумные пределы".

В комментариях лично защита Татьяны Крупы нам отказала. Насколько 500 миллионов – неподъемная сумма для человека, у которой дома нашли 6 миллионов долларов, – решайте сами. В НАПК объявляли проведение повторной проверки состояния госпожи Крупы на фоне таких заявлений. Сообщение о ее проведении появилось в октябре прошлого года, но о результатах в Национальном агентстве по предотвращению коррупции – не отчитывались. Дело Татьяны Крупы слушают в апелляционной инстанции.

Так или иначе, но в декабре из 500 миллионов сумма залога "усохла" до 300, согласно определению ВАКС. А затем согласно решению судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда залог составил 260 миллионов, то есть уменьшился вполовину. На прошлой неделе меру пресечения Татьяне Крупе продлили до 18 мая. Вместе с этим суд в четвертый раз уменьшил сумму залога – теперь она составляет 230 миллионов вместо 260 миллионов гривен. Если залог будет внесен, Крупа сможет выйти из СИЗО, однако будет обязана появляться на вызовы детектива, прокурора, следователя судьи или суда.

На сайте Минздрава указано, что с 1 января 2025 года в рамках внедрения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица расширен подход к поддержке людей с инвалидностью и тех, кто нуждается в помощи. Оценка сосредоточена не только на установлении статуса инвалидности, но и на определении потребностей человека. Однако других подробностей, а главное, ответов на острые вопросы мы от министра здравоохранения так и не получили. А украинские защитники и ветераны войны и реформу МСЭК – не верят.