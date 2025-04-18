Об этом "Слидство.Инфо" узнало из ответа на запрос в Хмельницкую областную прокуратуру, передает 24 Канал. К махинациям причастна экс-руководительница МСЭК Татьяна Крупа, находящаяся под стражей.

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Сколько прокуроров уволили

В органах прокуратуры Хмельницкой области сейчас работают 47 прокуроров с инвалидностью.

В период с 1 октября 2024 года по настоящее время уволены с должностей 16 прокуроров с инвалидностью,

– говорится в ответе.

Напомним, официально Крупу официально уволили с должности только 24 февраля 2025 года, после принятого решения о ликвидации МСЭК. В конце марта апелляционная палата ВАКС уменьшила подозреваемой размер залога – до 130 миллионов гривен.

НАПК выявило нарушения в декларациях Крупы за 2022 и 2023 годы, в документах "потерялись" почти 35 миллионов гривен.