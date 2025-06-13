Про це пише 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Дивіться також Понад 2,4 мільйона гривень за фіктивну участь в бойових діях: на Сумщині викрили злочинну схему

Що відомо про проросійського екснардепа

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру екснардепу, обраному від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", який раніше також входив до складу "Партії регіонів".

Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах,

– пояснили правоохоронці.

Після набуття громадянства України у 2012 році чоловік продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Всупереч вимогам податкового законодавства він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 мільярда гривень.

Також порушник отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 мільярдів гривень, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів (акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр).

Наразі тривають слідчі дії. Порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що раніше ДБР повідомило про підозру керівництву 110 ОМБр. Зібрано докази про фіктивне нарахування виплат чотирьом військовим на суму 5,3 мільйона гривень.