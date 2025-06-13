Семеро військовослужбовців організували стійке злочинне об'єднання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Деталі корупційної схеми у 110 ОМБр

Ще у грудні минулого року заступнику командира повідомили першу підозру. В січні 2025 року затримали його співучасника.

За вказівкою заступника командира бригади до списків у відрядження на бойові завдання залучили водіїв та працівника ремонтної майстерні. Як передає слідство, це робили для обґрунтування додаткових виплат. Натомість військові місяцями не з'являлися на службу, а частину незаконно отриманих надбавок віддавали керівництву.

За даними ДБР, наразі зібрано докази про фіктивне нарахування виплат чотирьом військовим на суму 5,3 мільйона гривень.

На відшкодування збитків майже 7 мільйонів гривень передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Їх вилучили під час обшуків у головного організатора.

Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо,

– йдеться в повідомленні.

Заступнику командира бригади оголошено нову підозру за низкою статей. Зокрема за створення злочинної організації, розтрата майна в особливо великих розмірах та ухилення від військової служби. Також заарештовано його майно.

Нагадаємо, у квітні військовий на Луганщині інсценував зникнення з метою збагачення. Опісля, його родина незаконно отримала майже мільйон гривень компенсації.