Повідомлено про підозру 3 людям: самому військовослужбовцю-дезертиру, його матері та брату. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про зловмисників, які незаконно отримали виплати

Під час слідства з'ясували, що військовий самовільно залишив місце служби на Луганщині та повідомив про це своїм родичам. Його визнали безвісти зниклим у військовій частині – цим скористався брат, який запропонував інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги,

– повідомляють у ДБР.

Брат дезертира також скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби за допомогою заяви про зникнення родича на фронті.

Правоохоронці викрили схему та виявили документи "зниклого" військового під час обшуків в Івано-Франківську.

Порушникам повідомлено про підозри:

усім трьом про шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою;

одному з братів – у дезертирстві;

іншому – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Покарання за зазначені злочини передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Трьом порушникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Одеській області працівники ДБР викрили командира, який відправив бійців робити ремонт у власній квартирі замість служби на передовій. Військові отримували виплати, ніби виконували бойові завдання. Порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.