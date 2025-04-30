Сообщено о подозрении 3 людям: самому военнослужащему-дезертиру, его матери и брату. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что известно о злоумышленниках, которые незаконно получили выплаты

Во время следствия выяснили, что военный самовольно оставил место службы в Луганской области и сообщил об этом своим родственникам. Его признали без вести пропавшим в воинской части – этим воспользовался брат, который предложил инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи,

– сообщают в ГБР.

Брат дезертира также воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы с помощью заявления об исчезновении родственника на фронте.

Правоохранители разоблачили схему и обнаружили документы "пропавшего" военного во время обысков в Ивано-Франковске.

Нарушителям сообщено о подозрениях:

всем троим о мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

одному из братьев – в дезертирстве;

другому – в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

Наказание за указанные преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трем нарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Одесской области работники ГБР разоблачили командира, который отправил бойцов делать ремонт в собственной квартире вместо службы на передовой. Военные получали выплаты, будто выполняли боевые задачи. Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.