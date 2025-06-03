Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
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У чому підозрюють співробітників ТЦК
За даними слідства, 21 лютого 2025 року під час мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району співробітники ТЦК та СП помітили чоловіка, який їхав на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ і силоміць затягнули до службового автомобіля.
Потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, коли намагався покликати на допомогу. У відповідь двоє військовослужбовців вирішили його "покарати" – вони повалили чоловіка на землю та завдали численних ударів по голові й тулубу.
Як наслідок, він отримав легкі тілесні ушкодження.
Під фізичним тиском чоловік повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області,
– розповіли в ДБР.
За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини із застосуванням фізичного насильства, вчиненому групою осіб без попередньої змови.
Крім того, двоє з підозрюваних також обвинувачуються у катуванні з метою примусу або покарання потерпілого, що також було скоєно групою осіб без попередньої змови.
У разі доведення вини кожному з них загрожує до 6 років позбавлення волі.