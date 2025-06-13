Семеро военнослужащих организовали устойчивое преступное объединение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Детали коррупционной схемы в 110 ОМБр

Еще в декабре прошлого года заместителю командира сообщили первое подозрение. В январе 2025 года задержали его соучастника.

По указанию заместителя командира бригады в списки в командировку на боевые задачи привлекли водителей и работника ремонтной мастерской. Как передает следствие, это делали для обоснования дополнительных выплат. Зато военные месяцами не появлялись на службу, а часть незаконно полученных надбавок отдавали руководству.

По данным ГБР, сейчас собраны доказательства о фиктивном начислении выплат четырем военным на сумму 5,3 миллиона гривен.

На возмещение убытков почти 7 миллионов гривен передали в Агентство по розыску и менеджменту активов. Их изъяли во время обысков у главного организатора.

Следствие также располагает информацией о еще около 50 военнослужащих, которые получали надбавки за фиктивное пребывание на передовой. Эти факты будут расследоваться отдельно,

– говорится в сообщении.

Заместителю командира бригады объявлено новое подозрение по ряду статей. В частности за создание преступной организации, растрата имущества в особо крупных размерах и уклонение от военной службы. Также арестовано его имущество.

Напомним, в апреле военный на Луганщине инсценировал исчезновение с целью обогащения. После, его семья незаконно получила почти миллион гривен компенсации.