Финансирование НАБУ возрастет?

Об этом говорится в документе, который касается расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который есть в распоряжении журналистов 24 Канала.

Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 2,17 миллионов гривен. Таким образом, финансирование ведомства возрастет на 370 тысяч гривен.

Наибольшая часть общего фонда традиционно направляется на оплату труда персонала, поэтому рост бюджета будет означать и повышение зарплат сотрудников НАБУ.

НАБУ – ключевой элемент антикоррупционной системы Украины, создан в 2015 году для расследования коррупционных преступлений топ-чиновников. Бюро работает в связке с САП и ВАКС, формируя основу "антикоррупционного треугольника".

Заметьте. Финансирование НАБУ традиционно одна из крупнейших статей в бюджете среди антикоррупционных органов, ведь значительная часть средств идет на зарплаты детективов и оперативную деятельность. При этом в правительстве неоднократно заявляли о необходимости повышать уровень оплаты труда для обеспечения конкуренции и независимости кадров.

Как ранее отмечал директор БЭБ Александр Цивинский, для различных органов установлены различные базовые показатели для расчета зарплат: для ГБР, НАБУ и ВАКС он считается от 3 028 гривен, а для БЭБ – только от 2 102 гривен. Это создает ощутимую разницу в доходах работников, и власть обещала частично выровнять эту ситуацию в 2026 году.

