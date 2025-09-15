Какие основные показатели проекта бюджета на 2026 год?

В 2026 году основные расходы бюджета будут направлены на безопасность и оборону, а также социальную устойчивость Украины передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Расходы госбюджета на следующий год составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);

(+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом); Доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года);

(+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года); Дефицит прогнозируется на уровне до 18,4 % ВВП.

Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен.

Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны - денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,

– отметила Свириденко

Основные цели бюджета на 2026 год

Оборона – 2,8 триллиона гривен (27,2% ВВП).

Образование – 265,4 миллиарда гривен.

