Будут ли расти пенсии в 2026 году?

В 2026 году пенсии многих украинцев будут расти, благодаря проведению индексации, передает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Всего на пенсионное обеспечение в 2026 году выделено ощутимо больше чем в этом году – 1 триллион 27 миллиардов гривен. Для сравнения, в 2025 заложено на 123,4 миллиардов меньше.

Как менялся прожиточный минимум с начала полномасштабной войны?

Последний раз правительство закладывало рост прожиточного минимума в бюджет в 2022 году, планируя первый бюджет в условиях полномасштабной войны. Тогда он вырос до 2 093 гривен.

Следующие годы прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц не менялся. Однако происходили индексации пенсий, поэтому выплаты по сравнению с 2023 годом выросли.

По состоянию на 2025 год размер минимальной пенсии составляет 2 361 гривны.

Как может вырасти пенсия в последующие годы?

В Бюджетной декларации 2026-2028 годы правительство прогнозирует, что минимальная пенсия будет меняться следующим образом:

с 1 января 2026 года – повышение до 2 564 гривен (+8,6%);

с 2027 года – увеличение до 2 715 гривен (+5,9%);

с 2028 года – рост до 2 859 гривен (+5,3%).

В каком возрасте можно выйти на пенсию в Украине?

В 2025 году требования для выхода на пенсию по возрасту составляют:

для пенсии в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

для пенсии в 63 года – от 22 до 32 лет страхового стажа;

для пенсии в 65 лет – от 15 до 22 лет страхового стажа.

Напомним, что, что страховой стаж – это период, за который работник или его работодатель вносил социальные взносы в ПФУ. Поэтому важно не путать страховой стаж с трудовым.