Кто сможет уйти на пенсию в 2025 году

Выйти на пенсию в Украине сейчас можно в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста есть свой минимум стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Минимумы стажа для выхода на пенсию в 2025 году следующие:

чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Как изменятся условия выхода на пенсию в последующие годы

До 2028 года требования к количеству стажа будут меняться. Вырастут минимальные показатели для 60 и 63 лет. Минимум стажа для выхода на пенсию в 65 лет будет оставаться без изменений.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь уже:

в 2026 году необходимо будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

А вот, чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 года, нужно будет иметь: