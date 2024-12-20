На что будет потрачена помощь от Швейцарии
Денежная помощь от Швейцарии предоставляется Украине для поддержки в зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт швейцарского правительства.
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Из-за усиления российских атак значительная часть украинского населения страдает от отключений электроэнергии и отопления. Швейцария поможет Украине справиться с вызовами зимы,
– говорится в сообщении правительства Швейцарии.
Средства будут потрачены на:
- покрытие неотложных гуманитарных проблем Украины;
- ремонт поврежденного жилья украинцев;
- восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Помогала ли Швейцария Украине раньше
Швейцария уже выделяла средства для Украины в 2022 и 2023 годах. Для поддержки в зимний период швейцарское правительство тогда передало суммарно 84,5 миллиона швейцарских франков (это более 90 миллионов евро, по нынешнему курсу).
Обратите внимание! В сообщении представители швейцарского правительства отметили, что новый зимний пакет для Украины "основывается на имеющемся опыте".