На що буде витрачена допомога від Швейцарії

Грошова допомога від Швейцарії надається Україні для підтримки у зимовий період, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт швейцарського уряду.

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Через посилення російських атак значна частина українського населення страждає від відключень електроенергії та опалення. Швейцарія допоможе Україні впоратися з викликами зими,

– йдеться в повідомленні уряду Швейцарії.

Кошти будуть витрачені на:

покриття нагальних гуманітарних проблем України;

ремонт пошкодженого житла українців;

відновлення української енергетичної інфраструктури.

Чи допомагала Швейцарія Україні раніше

Швейцарія уже виділяла кошти для України у 2022 та 2023 роках. Загалом для підтримки у зимовий період швейцарський уряд тоді передав 84,5 мільйона швейцарських франків (це понад 90 мільйонів євро, за теперішнім курсом).

Зверніть увагу! У повідомленні представники швейцарського уряду наголосили, що новий зимовий пакет для України "ґрунтується на наявному досвіді".