На що буде витрачена допомога від Швейцарії
Грошова допомога від Швейцарії надається Україні для підтримки у зимовий період, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт швейцарського уряду.
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Через посилення російських атак значна частина українського населення страждає від відключень електроенергії та опалення. Швейцарія допоможе Україні впоратися з викликами зими,
– йдеться в повідомленні уряду Швейцарії.
Кошти будуть витрачені на:
- покриття нагальних гуманітарних проблем України;
- ремонт пошкодженого житла українців;
- відновлення української енергетичної інфраструктури.
Чи допомагала Швейцарія Україні раніше
Швейцарія уже виділяла кошти для України у 2022 та 2023 роках. Загалом для підтримки у зимовий період швейцарський уряд тоді передав 84,5 мільйона швейцарських франків (це понад 90 мільйонів євро, за теперішнім курсом).
Зверніть увагу! У повідомленні представники швейцарського уряду наголосили, що новий зимовий пакет для України "ґрунтується на наявному досвіді".