Як збільшаться тарифи у 2025 році

Рішення було прийняте у четвер, 19 грудня, пише 24 канал з посиланням на відкрите засідання НКРЕКП.

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Так тариф на передачу збільшиться з 528,57 гривні/мегават-годину до 686,23 гривні/мегават-годину. Водночас для підприємств "зеленої" електрометалургії ціни збільшаться до 359,55 гривні/мегават-годину.

Зокрема тариф на диспетчеризацію встановили на рівні 98,97 гривні/мегават-годину. Зараз ціна складає 104,57 гривні/мегават-годину.

Чому тарифи збільшать у 2025 році

Тимчасовий керівник Укренерго Олексій Брехт заявив, що вперше за останні чотири роки тарифи на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обов'язків.

Прийняття цього тарифу точно забезпечить припинення нарощення заборгованості компанії на ринку електричної енергії,

– сказав тимчасовий керівник Укренерго.

Яку думку мають представники промисловості щодо нових цін

Участь у засідання взяли представники енергомісткої промисловості. Вони виступили проти підвищення тарифів.

Так заступник голови правління Марганецького Гірничозбагачувального комбінату Володимир Бондар заявив, що збільшення на 30% може сильно вдарити по економіці країни. Він пояснив, що ГЗК зараз стоїть. Його планували запускати на початку 2025 року, але з майбутні тарифи навряд дозволять це здійснити.

Виконавча директорка Національної асоціації видобувної промисловості Ксенія Оринчак зазначила, що тариф на електроенергію – це 30-35% у собівартості продукції галузі.

Цікаво! Зокрема для видобувних підприємств це є одним із важливих чинників ведення бізнесу. Наприклад, через тарифну політику та зростання цін на електроенергію зупинився Заваллівський графіт, який є величезним заводом з великими запасами.