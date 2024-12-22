Хто зможе піти на пенсію у 2025
Вийти на пенсію в Україні зараз можна у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку є свій мінімум стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Мінімуми стажу для виходу на пенсію у 2025 році такі:
- аби піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Як зміняться умови виходу на пенсію у наступні роки
До 2028 року вимоги до кількості стажу змінюватимуться. Зростатимуть мінімальні показники для 60 та 63 років. Мінімум стажу для виходу на пенсію у 65 років залишатиметься без змін.
Щоб піти на пенсію у 60 років потрібно буде мати уже:
- у 2026 році необхідно буде набути щонайменше 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 34 роки страхового стажу;
- у 2028 році – 35 років страхового стажу.
А от, аби піти на заслужений відпочинок у 63 роки, потрібно буде мати:
- у 2026 році мінімум складатиме 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 24 роки страхового стажу;
- у 2028 році – 25 років страхового стажу.