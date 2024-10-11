Облагается ли налогом пенсия в Украине

Сейчас украинские пенсионеры освобождены от уплаты налогов с пенсии. Эта норма действует с 2020 года, когда были внесены изменения в Налоговый кодекс, сообщает ГНС.

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Тогда было закреплено, что налог не уплачивается с пенсий и ежемесячного пожизненного содержания.

Кроме того, пенсионеров освободили от уплаты земельного налога:

до 0,01 га – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 га – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 га – для садоводства;

до 0,25 га – для строительства жилого дома в селах;

до 0,10 га – для строительства жилого дома в городах;

до 0,15 га – для строительства жилого дома в поселках городского типа;

до 2 га – для ведения личного сельского хозяйства.

Важно! Эти льготы освобождают пенсионеров от необходимости платить налоги за такие земельные участки, если их размер не превышает указанных лимитов.