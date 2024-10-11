Чи оподатковується пенсія в Україні

Наразі українські пенсіонери звільнені від сплати податків з пенсії. Ця норма діє з 2020 року, коли були внесені зміни до Податкового кодексу, повідомляє ДПС.

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Тоді було закріплено, що податок не сплачується з пенсій та щомісячного довічного утримання.

Крім того, пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку:

до 0,01 га – для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 га – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 га – для садівництва;

до 0,25 га – для будівництва житлового будинку в селах;

до 0,10 га – для будівництва житлового будинку в містах;

до 0,15 га – для будівництва житлового будинку в селищах міського типу;

до 2 га – для ведення особистого сільського господарства.

Важливо! Ці пільги звільняють пенсіонерів від необхідності сплачувати податки за такі земельні ділянки, якщо їх розмір не перевищує зазначених лімітів.