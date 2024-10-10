Хто може розраховувати на таку доплату

Отримання надбавки особам, що потребують стороннього догляду, передбачене Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб і рішення уряду". Розмір цієї допомоги зараз – 944 гривні.

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На таку надбавку може розраховувати пенсіонер, який:

має пенсію за віком;

проживає сам;

сягнув віку 80 років;

потребує стороннього догляду через стан здоров'я.

Щоб отримати таку надбавку, особа має самостійно звернутись у ПФУ із відповідною заявою. Громадянин зобов'язаний підтвердити право на отримання цієї виплати документально. Зокрема, через медичний висновок.

Також пенсіонер має надати у Пенсійний фонд такі документи: