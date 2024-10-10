Хто може розраховувати на таку доплату
Отримання надбавки особам, що потребують стороннього догляду, передбачене Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб і рішення уряду". Розмір цієї допомоги зараз – 944 гривні.
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На таку надбавку може розраховувати пенсіонер, який:
- має пенсію за віком;
- проживає сам;
- сягнув віку 80 років;
- потребує стороннього догляду через стан здоров'я.
Щоб отримати таку надбавку, особа має самостійно звернутись у ПФУ із відповідною заявою. Громадянин зобов'язаний підтвердити право на отримання цієї виплати документально. Зокрема, через медичний висновок.
Також пенсіонер має надати у Пенсійний фонд такі документи:
- паспорт;
- виписку з ПФУ про те, що особа ще не має надбавки за догляд;
- реєстраційний номер платника податків.