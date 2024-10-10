Яку правку про помʼякшення податків не підтримали
Мова йде про пільги для ФОП щодо несплати військового збору під час лікарняного або відпустки, а також у випадку, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
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Крім того, передбачалося відстрочення сплати військового збору за перший місяць після набуття чинності закону, а також незастосування штрафів за несплату збору в жовтні.
За його словами, депутати також не підтримали:
- незастосування ставки 5% до доходів, які підлягають річному декларуванню за підсумками 2024 року (що важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів);
- скасування обов’язку сплати ВЗ для ФОП, які припинили підприємницьку діяльність між 1 жовтня та набранням чинності законом;
- можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких вводиться ВЗ;
- чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат при переході до нової ставки в середині місяця;
- звільнення від сплати ВЗ для електронних резидентів (е-резидентів).