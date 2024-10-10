Яку правку про помʼякшення податків не підтримали

Мова йде про пільги для ФОП щодо несплати військового збору під час лікарняного або відпустки, а також у випадку, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Крім того, передбачалося відстрочення сплати військового збору за перший місяць після набуття чинності закону, а також незастосування штрафів за несплату збору в жовтні.

За його словами, депутати також не підтримали: