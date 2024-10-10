Як зміниться військовий збір для військових

Рада затвердила, що військові платитимуть військовий збір у розмірі 1,5%. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, спочатку уряд планував зробити цей податок для оборонців більшим – 5%.

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Нагадаємо! Військовий збір сплачується з офіційного доходу.

Комітет подав правку про зменшення військового збору для військовослужбовців до 1,5%. Уряд її затвердив.

Ярослав Железняк Народний депутат України В залі прийняли правку залишити для військових військовий збір на рівні 1,5%.

Закон 11416д уряд прийняв "заднім числом". Це означає, що розмір військового збору офіційно змінюється з 1 жовтня 2024 року.

Зверніть увагу! Рішення про підвищення податків має сприяти збільшенню податкових надходжень у бюджет. У 2024 році додатково має надійти 58 мільярдів гривень, у 2025 році – 137 мільярдів гривень.