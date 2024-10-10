Як зріс податок для вчителів

Раніше військовий збір складав 1,5% від доходу. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Рада збільшила цей показник до 5%.

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Тобто, зарплата вчителів зменшиться через це зростання. Якщо раніше викладач, який мав офіційний дохід 15 тисяч гривень, платив військовий збір 225 гривень, то тепер – 750 гривень.

Зверніть увагу! Зростання військового збору відбувається "заднім числом". Тобто офіційно зміни набирають чинності з 1 жовтня цього року.

На скільки зросте податок для репетиторів

Репетитори, що оформлюються як підприємці, зазвичай мають ІІ або ІІІ групу ФОП. Залежно від того, який КВЕД обрала для себе людина, змінюється і розмір її податку.

Відповідно, до прийнятого закону, тепер ФОП сплачуватимуть такий військовий збір: