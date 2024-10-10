Які податки зросли
Прийнятий закон передбачає зростання військового збору з 1,5 до 5%. А також встановлення цього податку для деяких підприємців, зокрема, у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку III групи.
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Нагадаємо! МВФ підтримує підвищення податків в Україні. На думку представників цієї організації, завдяки новим грошовим надходженням у бюджет, Україна зможе відновити фіскальну стійкість, зберегти резерви та створити простір для важливих витрат.
Що ще зміниться, відповідно до рішення уряду:
- військовий збір для ФОП I, II та IV групи – 10% від розміру мінімальної заробітної плати;
- базова ставка податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) складе 25%;
- уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором, тобто до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.
Цікаво! Нардеп Ярослав Железняк розповів, що підтримали прийняття закону 247 депутатів. Однак, не набрала голосів правка під номером 988, яку затвердив Комітет.
Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято… Як я і писав, під час розгляду збили правку №988.
Яким буде розмір військового збору
Військовий збір для українців зросте до 5%. Виключенням будуть військові, які платитимуть у більш як 3 рази менше.
Зросте військовий збір і для підприємців:
- для ФОП усіх груп крім III – 10% від мінімальної зарплати;
- для ФОП III групи – 1% від доходу.
Як зміниться військовий збір для військових
Уряд залишає військовий збір для військових на рівні 1,5%. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, це рішення підтримала більшість у ВРУ.
У новому проєкті про підвищення податків йшлося про підвищення військового збору до 5%. Зокрема, і для військовослужбовців. Рішенням уряду, норму змінили.
Зверніть увагу! Прийнятий законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 мільярди гривень у 2024 році та 137 мільярди гривень у 2025 році.