На які проєкти потрібні кошти

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час Української платформи донорів у Римі, повідомляє Міністерство.

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Олексій Кулеба Міністр розвитку громад і територій Мова йде про 5 мільярдів доларів США, які задовільнять нагальні потреби країни. Ми готові довести свою ефективність та націленість досягати результати, які відчутні для громадян.

Кулеба окреслив ключові напрями, які потребують залучення донорських коштів. До них належать:

будівництво водогону від Нової Одеси до Миколаєва;

підготовка до опалювального сезону. Основна мета міністерства – забезпечити енергонезалежність громад;

захист енергетичних об'єктів;

будівництво житла для вимушених переселенців. Разом з Агентством відновлення міністерство працює над проєктом відновлення пошкоджених об'єктів, зокрема житла для громадян.

До речі! Кулеба також запропонував створити консультативну групу при Агентстві відновлення, запросивши до участі представників країн-партнерів, які допомагають Україні у відновленні.