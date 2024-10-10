Какие налоги выросли
Принятый закон предусматривает рост военного сбора с 1,5 до 5%. А также установление этого налога для некоторых предпринимателей, в частности, в размере 1% от дохода плательщиками единого налога III группы.
Читайте также Украина назвала сумму, необходимую для решения насущных проблем
Напомним! МВФ поддерживает повышение налогов в Украине. По мнению представителей этой организации, благодаря новым денежным поступлениям в бюджет, Украина сможет восстановить фискальную устойчивость, сохранить резервы и создать пространство для важных расходов.
Что еще изменится, в соответствии с решением правительства:
- военный сбор для ФОПов I, II и IV группы – 10% от размера минимальной заработной платы;
- базовая ставка налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) составит 25%;
- уточнение срок применения предложенных законопроектом особенностей налогообложения военным сбором, то есть до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.
Интересно! Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что поддержали принятие закона 247 депутатов. Однако не набрала голосов правка под номером 988, которую утвердил Комитет.
Я бы сейчас не сказал, что закон о налогах принят... Как я и писал, во время рассмотрения сбили правку №988.
Каким будет размер военного сбора
Военный сбор для украинцев вырастет до 5%. Исключением будут военные, которые будут платить в более чем 3 раза меньше.
Возрастет военный сбор и для предпринимателей:
- для ФЛП всех групп кроме III – 10% от минимальной зарплаты;
- для ФЛП III группы – 1% от дохода.
Как изменится военный сбор для военных
Правительство оставляет военный сбор для военных на уровне 1,5%. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, это решение поддержало большинство в ВРУ.
В новом проекте о повышении налогов речь шла о повышении военного сбора до 5%. В частности, и для военнослужащих. Решением правительства, норму изменили.
Обратите внимание! Принятый законопроект предусматривает существенное увеличение налоговых поступлений: на 58 миллиардов гривен в 2024 году и 137 миллиардов гривен в 2025 году.