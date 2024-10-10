Какие налоги выросли

Принятый закон предусматривает рост военного сбора с 1,5 до 5%. А также установление этого налога для некоторых предпринимателей, в частности, в размере 1% от дохода плательщиками единого налога III группы.

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Напомним! МВФ поддерживает повышение налогов в Украине. По мнению представителей этой организации, благодаря новым денежным поступлениям в бюджет, Украина сможет восстановить фискальную устойчивость, сохранить резервы и создать пространство для важных расходов.

Что еще изменится, в соответствии с решением правительства:

военный сбор для ФОПов I, II и IV группы – 10% от размера минимальной заработной платы;

I, II и IV группы – 10% от размера минимальной заработной платы; базовая ставка налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) составит 25%;

для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) составит 25%; уточнение срок применения предложенных законопроектом особенностей налогообложения военным сбором, то есть до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Интересно! Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что поддержали принятие закона 247 депутатов. Однако не набрала голосов правка под номером 988, которую утвердил Комитет.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Я бы сейчас не сказал, что закон о налогах принят... Как я и писал, во время рассмотрения сбили правку №988.

Каким будет размер военного сбора

Военный сбор для украинцев вырастет до 5%. Исключением будут военные, которые будут платить в более чем 3 раза меньше.

Возрастет военный сбор и для предпринимателей:

для ФЛП всех групп кроме III – 10% от минимальной зарплаты;

для ФЛП III группы – 1% от дохода.

Как изменится военный сбор для военных

Правительство оставляет военный сбор для военных на уровне 1,5%. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, это решение поддержало большинство в ВРУ.

В новом проекте о повышении налогов речь шла о повышении военного сбора до 5%. В частности, и для военнослужащих. Решением правительства, норму изменили.

Обратите внимание! Принятый законопроект предусматривает существенное увеличение налоговых поступлений: на 58 миллиардов гривен в 2024 году и 137 миллиардов гривен в 2025 году.