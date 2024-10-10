Как изменится военный сбор для военных

Рада утвердила, что военные будут платить военный сбор в размере 1,5%. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, сначала правительство планировало сделать этот налог для оборонцев большим – 5%.

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Напомним! Военный сбор уплачивается с официального дохода.

Комитет подал правку об уменьшении военного сбора для военнослужащих до 1,5%. Правительство ее утвердило.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины В зале приняли правку оставить для военных военный сбор на уровне 1,5%.

Закон 11416д правительство приняло "задним числом". Это означает, что размер военного сбора официально меняется с 1 октября 2024 года.

Обратите внимание! Решение о повышении налогов должно способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет. В 2024 году дополнительно должно поступить 58 миллиардов гривен, в 2025 году – 137 миллиардов гривен.