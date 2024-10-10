Кто может рассчитывать на такую доплату
Получение надбавки лицам, нуждающимся в постороннем уходе, предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц и решения правительства". Размер этой помощи сейчас – 944 гривны.
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На такую надбавку может рассчитывать пенсионер, который:
- имеет пенсию по возрасту;
- проживает сам;
- достиг возраста 80 лет;
- нуждается в постороннем уходе по состоянию здоровья.
Чтобы получить такую надбавку, лицо должно самостоятельно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Гражданин обязан подтвердить право на получение этой выплаты документально. В частности, через медицинское заключение.
Также пенсионер должен предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:
- паспорт;
- выписку из ПФУ о том, что лицо еще не имеет надбавки за уход;
- регистрационный номер налогоплательщика.