Кто может рассчитывать на такую доплату

Получение надбавки лицам, нуждающимся в постороннем уходе, предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц и решения правительства". Размер этой помощи сейчас – 944 гривны.

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На такую надбавку может рассчитывать пенсионер, который:

имеет пенсию по возрасту;

проживает сам;

достиг возраста 80 лет;

нуждается в постороннем уходе по состоянию здоровья.

Чтобы получить такую надбавку, лицо должно самостоятельно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Гражданин обязан подтвердить право на получение этой выплаты документально. В частности, через медицинское заключение.

Также пенсионер должен предоставить в Пенсионный фонд следующие документы: