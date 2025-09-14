Каким будет размер пенсии при стаже 25 лет?
25 лет стажа в 2025 году достаточно, чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! Расчеты происходят с учетом, что лицо выходит на пенсию на общих условиях.
Также при расчете пенсии важно учесть доход лица. Предположим, что гражданин имел зарплату 10 000 гривен.
Тогда, при указанных условиях, и выходе на пенсию в 63 года, пенсионная выплата должна была бы составлять примерно – 2 739 гривен.
Какая пенсия, если проработал 25 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Выплата пенсионера в этом случае будет больше, ведь ее искусственно дотянут до минимума, который сейчас составляет – 3 038 гривен.
В 65 лет, при всех выше приведенных условиях, выплата будет значительно выше, она составит ориентировочно – 3 067 гривен.
Какого размера будет пенсия при официальном стаже более 25 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать пенсионерам сейчас?
Планируется, что в следующем году минимальная пенсия ощутимо возрастет. Информацию о дальнейшем увеличении этого показателя можно увидеть в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.
Часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Благодаря этому пенсия будет больше на 300 – 570 гривен.
До конца года новая индексация пенсий не планируется. Такой перерасчет выплат будет происходить уже в 2026.