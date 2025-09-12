Можно ли выйти на пенсию с 20 годами приобретенного стажа?

Украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Минимум стажа для выхода на заслуженный отдых зависит от возраста, сообщает 24 Канал.

В 2025 году, чтобы уйти на пенсию, нужно иметь:

если выходить на заслуженный отдых в 60 лет – минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, при 20 годах стажа, человек сможет уйти на пенсию только в 65 лет.

Какой будет размер пенсии при 20 годах стажа?

Рассмотрим ситуацию, где лицо выходит на пенсию на общих условиях в 65 лет, при доходе – 10 тысяч гривен. Согласно указанным данным, пенсия такого гражданина должна была бы составить примерно – 2 454 гривен.



Какая пенсия, если проработал 20 лет и не имеешь больше стажа / Скриншот пенсионный калькулятор

В реальности же, выплата пенсионера будет больше. Дело в том, что эту пенсию "дотянут" до минимума, установленного для такого лица, по состоянию на сейчас это – 3 038 гривен.

Заметьте! Расчеты проводились через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать пенсионерам о выплатах в 2025 году?