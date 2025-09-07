Какой будет размер пенсии при стаже 30 лет?

30 лет стажа в 2025 году недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, пишет 24 Канал.

Читайте также США угрожают России экономическим коллапсом: Бессент раскрыл главные условия

Заметьте! В 2025 году 30 лет стажа достаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 и 65.

Кроме возраста и стажа, при расчетах пенсии, нужно учитывать доход. Рассмотрим ситуацию, когда лицо имело зарплату 10 тысяч гривен:

Если такое лицо решило уйти на заслуженный отдых в 63 года, его пенсионная выплата будет ориентировочно – 3,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работал 30 лет официально / Скриншот пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 65 лет, выплата будет составлять уже примерно – 4,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 65, если имеешь стаж 30 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно для выхода на пенсию сейчас?

Для выхода на пенсию в 2025 году, нужно приобрести достаточно стажа. Этот минимум определяется в зависимости от возраста. В частности, для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году необходимо 32 года стажа, в 63 года – 22 года, в 65 лет – 15.

При расчетах общего количества стажа, учитывается разная деятельность. Однако при условии, что она официально подтверждена. Если же период работы зафиксирован некорректно, его могут и не засчитать.