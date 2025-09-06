Как изменить способ получения пенсии?

На сегодня украинские пенсионеры чаще выбирают банковские карты для получения пенсионных выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

При этом украинцы могут изменить способ получения пенсии на тот, который им удобнее. То есть, если человеку доставляли средства работники "Укрпочты", но его жизненные обстоятельства изменились, он может в дальнейшем получать выплаты на карту.

В Пенсионном фонде уверяют, что перейти с почты на карту можно в любой момент. Но для этого обязательно нужно подать заявление в ведомство. Сделать это можно двумя способами:

обратиться в сервисный центр ПФУ по месту жительства;

подать заявку на веб-портале электронных услуг фонда.

Как подать заявление на изменение способа выплат?

Перед посещением сервисного центра пенсионеру нужно подготовить необходимые документы. Кроме заявления, понадобятся:

паспорт;

идентификационный код;

банковские реквизиты для выплаты пенсии.

Реквизиты банка должны быть утвержденного образца. Их можно взять в отделении своего банковского учреждения.

Для изменения способа выплат онлайн нужны те же документы, но в отсканированном виде. При этом они должны соответствовать четким требованиям:

размер одного файла не может превышать 1 Мб;

файлы нужно загружать в форматах JPG, JPEG и PDF;

документы из нескольких страниц нужно прикрепить одним файлом;

изготавливать скан-копии следует из оригиналов документов, а не из других копий;

ска-копии важно делать цветными, они должны быть четкими и легко читаемыми.

Имея все необходимые скан-копии, пенсионер может авторизоваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ и подать заявление для перевода пенсии с почты на банк.

Важно! Пенсионные выплаты на карту могут заблокировать. Это происходит, если пенсионер не пользовался средствами полгода или не прошел идентификацию в ПФУ.

Пенсия в Украине: что стоит знать?