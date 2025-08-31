Что делать, если не хватает стажа для пенсии?

В Украине право на пенсию напрямую зависит от наличия страхового стажа. Требования к его продолжительности ежегодно повышаются, напоминает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По состоянию на 2025 год действуют следующие правила:

пенсия в 60 лет – при наличии не менее 32 лет стажа;

пенсия в 63 года – при стаже от 22 до 32 лет;

пенсия в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

В случае нехватки стажа граждане могут претендовать на социальную помощь, однако ее размер существенно меньше пенсионных выплат. Поэтому государство предусмотрело два варианта действий для тех, кому не хватает лет стажа.

Вариант 1: доработать необходимый стаж

Наиболее очевидный и доступный путь это продолжить работать до тех пор, пока не будет накоплено нужное количество лет или месяцев стажа.

Такой вариант подходит прежде всего для тех, кто имеет возможность и желание официально трудоустроиться, но не обладает достаточными средствами для покупки стажа.

Вариант 2: докупить стаж

Для граждан, которые хотят вовремя оформить пенсию и имеют финансовую возможность, предусмотрен другой механизм вроде приобретения страхового стажа.

Что можно докупить: годы стажа, начиная с 2004 года (когда был введен персонифицированный учет).

Кому недоступно: тем, кто был застрахован, но не платил единый социальный взнос в льготные периоды.

Как оформить: нужно обратиться в налоговую, предоставить необходимые документы и заключить договор о добровольном участии в системе соцстрахования.

Закон позволяет оплатить весь необходимый стаж единовременно или делать взносы постепенно (если договор заключен сроком не менее чем на год).

