Какие стипендии вырастут в сентябре?

Премьер-министр Украины отметила, что в 2025 году президентская стипендия будет предоставляться первокурсникам, которые на высоком уровне сдал НМТ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента – 10 000 гривен в год. Количество стипендий увеличиваем до 400.

Вырастут президентские стипендии и для учащихся других учебных заведений. Речь идет о:

учениках профессионально-технических заведений, их стипендия от президента увеличится до – 6 320 гривен;

студентах колледжей и техникумов – 7 600 гривен;

аспирантах – 23 700 гривен.

Заметьте! Президентская стипендия для учащихся университетов вырастет до 10 000 гривен.

Когда вырастут стипендии для всех студентов?

Академические и социальные стипендии, которые получают студенты в этом году, не будут расти. Однако правительство готовится исправить эту ситуацию.

От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально,

– говорит Свириденко.