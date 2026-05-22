Кто вошел в список самых богатых людей планеты?

Индекс миллиардеров заметно обновился, сообщили в Bloomberg.

Первую строчку достаточно долго удерживает Илон Маск. Его капитал сейчас оценивают в 722 миллиарда долларов США, что на 103 миллиарда больше, чем в начале года.

Вторую строчку рейтинга занимает соучредитель Google Ларри Пейдж с состоянием около 327 миллиардов долларов. Третье место удерживает еще один соучредитель Google – Сергей Брин, его капитал оценивается в 304 миллиарда долларов.

Другие ТОП-10 миллиардеров 2026 года

Полная десятка самых богатых выглядит так:

Джефф Безос – 287 миллиардов долларов Ларри Эллисон – 244 миллиардов долларов Марк Цукерберг – 216 миллиардов долларов Дженсен Хуанг – 182 миллиардов долларов Майкл Делл – 175 миллиардов долларов Бернар Арно – 161 миллиардов долларов Джим Уолтон – 145 миллиардов долларов

Что еще надо знать? В списке нет ни одного представителя Украины. В то же время там присутствуют около двух десятков российских бизнесменов.

Рейтинг традиционно отражает не только состояние, но и динамику глобальных технологических и финансовых рынков, где наибольший рост последние годы демонстрируют IT и индустрия искусственного интеллекта.

На чем зарабатывают Илон Маск, Ларри Пейдж и Сергей Брин?

Илон Маск

Маск является генеральным директором публичной компании Tesla, самого ценного автопроизводителя в мире и закрытого ракетного бизнеса SpaceX. Это основные источники его богатства:

Маск владеет около 13% акций Tesla. Он также владеет около 304 миллионами опционов на акции, подлежащих исполнению, из своего компенсационного пакета за 2018 год.

SpaceX оценивается на основе тендерного предложения от декабря 2024 года, которое оценивает компанию почти в 350 миллиардов долларов. Маск владеет около 42% компании.

Маск владеет около 33% акций XAI Holdings после слияния его компании социальных медиа X и стартапа искусственного интеллекта xAI в марте 2025 года. Компанию оценили примерно в 105 миллиардов долларов.

Ларри Пейдж

Пейдж является соучредителем Alphabet, холдинговой компании Google, крупнейшего в мире оператора поисковых систем. Благодаря этой компании его состояние рекордно увеличилось за год, по сравнению с другими богачами.

Он владеет около 390 миллионами акций Alphabet класса C, которые также торгуются, согласно отчетности компании за апрель 2022 года и учетом дробления акций.

С момента первичного размещения акций Google в 2004 году, миллиардер продал акции Alphabet и Google на сумму более 11 миллиардов долларов.

Сергей Брин

Брин также является соучредителем Alphabet, холдинговой компании, которая владеет Google.

Он владеет около 360 миллионами акций класса C, которые также находятся в публичном обращении.

С момента первичного размещения акций компании в 2004 году, миллиардер продал акции на сумму более 11 миллиардов долларов.

