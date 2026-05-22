Кто вошел в список самых богатых людей планеты?
Индекс миллиардеров заметно обновился, сообщили в Bloomberg.
Первую строчку достаточно долго удерживает Илон Маск. Его капитал сейчас оценивают в 722 миллиарда долларов США, что на 103 миллиарда больше, чем в начале года.
Вторую строчку рейтинга занимает соучредитель Google Ларри Пейдж с состоянием около 327 миллиардов долларов. Третье место удерживает еще один соучредитель Google – Сергей Брин, его капитал оценивается в 304 миллиарда долларов.
Другие ТОП-10 миллиардеров 2026 года
Полная десятка самых богатых выглядит так:
- Джефф Безос – 287 миллиардов долларов
- Ларри Эллисон – 244 миллиардов долларов
- Марк Цукерберг – 216 миллиардов долларов
- Дженсен Хуанг – 182 миллиардов долларов
- Майкл Делл – 175 миллиардов долларов
- Бернар Арно – 161 миллиардов долларов
- Джим Уолтон – 145 миллиардов долларов
Что еще надо знать? В списке нет ни одного представителя Украины. В то же время там присутствуют около двух десятков российских бизнесменов.
Рейтинг традиционно отражает не только состояние, но и динамику глобальных технологических и финансовых рынков, где наибольший рост последние годы демонстрируют IT и индустрия искусственного интеллекта.
На чем зарабатывают Илон Маск, Ларри Пейдж и Сергей Брин?
Илон Маск
Маск является генеральным директором публичной компании Tesla, самого ценного автопроизводителя в мире и закрытого ракетного бизнеса SpaceX. Это основные источники его богатства:
- Маск владеет около 13% акций Tesla. Он также владеет около 304 миллионами опционов на акции, подлежащих исполнению, из своего компенсационного пакета за 2018 год.
- SpaceX оценивается на основе тендерного предложения от декабря 2024 года, которое оценивает компанию почти в 350 миллиардов долларов. Маск владеет около 42% компании.
- Маск владеет около 33% акций XAI Holdings после слияния его компании социальных медиа X и стартапа искусственного интеллекта xAI в марте 2025 года. Компанию оценили примерно в 105 миллиардов долларов.
Ларри Пейдж
Пейдж является соучредителем Alphabet, холдинговой компании Google, крупнейшего в мире оператора поисковых систем. Благодаря этой компании его состояние рекордно увеличилось за год, по сравнению с другими богачами.
- Он владеет около 390 миллионами акций Alphabet класса C, которые также торгуются, согласно отчетности компании за апрель 2022 года и учетом дробления акций.
- С момента первичного размещения акций Google в 2004 году, миллиардер продал акции Alphabet и Google на сумму более 11 миллиардов долларов.
Сергей Брин
Брин также является соучредителем Alphabet, холдинговой компании, которая владеет Google.
- Он владеет около 360 миллионами акций класса C, которые также находятся в публичном обращении.
- С момента первичного размещения акций компании в 2004 году, миллиардер продал акции на сумму более 11 миллиардов долларов.
Другие новости о миллиардерах
Илон Маск заявил, что может заплатить триллионы налогов из-за высоких компенсаций, которые может получить от Tesla. Компенсационный пакет Маска за 2025 год оценивается в 158,4 миллиарда долларов, а общее вознаграждение может вырасти до 1 триллиона долларов.
По данным Knight Frank, в 2026 году в мире 3 110 миллиардеров, что на 14% больше, чем в 2021 году. В Европе ожидается рост количества миллиардеров на 27% к 2031 году, в частности в Польше показатель может вырасти на 123%.
В возрасте 93 лет умер миллиардер Прасерт Прасарттонг-Осот, который был ключевым акционером Bangkok Dusit Medical Services и владельцем Bangkok Airways. Прасерт сыграл значительную роль в развитии туризма на острове Самуи, где снимали сериал "Белый лотос", и подвергся скандалам в 2019 году из-за манипуляций с акциями.