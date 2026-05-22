Хто увійшов до списку найбагатших людей планети?

Індекс мільярдерів помітно оновився, повідомили у Bloomberg.

Першу сходинку досить довго утримує Ілон Маск. Його капітал наразі оцінюють у 722 мільярди доларів США, що на 103 мільярди більше, ніж на початку року.

Другу сходинку рейтингу займає співзасновник Google Ларрі Пейдж зі статками близько 327 мільярдів доларів. Третє місце утримує ще один співзасновник Google – Сергій Брін, його капітал оцінюється у 304 мільярди доларів.

Інші ТОП-10 мільярдерів 2026

Повна десятка найбагатших виглядає так:

Джефф Безос – 287 мільярдів доларів Ларрі Еллісон – 244 мільярдів доларів Марк Цукерберг – 216 мільярдів доларів Дженсен Хуанг – 182 мільярдів доларів Майкл Делл – 175 мільярдів доларів Бернар Арно – 161 мільярдів доларів Джим Волтон – 145 мільярдів доларів

Що ще треба знати? У списку немає жодного представника України. Водночас там присутні близько двох десятків російських бізнесменів.

Рейтинг традиційно відображає не лише статки, а й динаміку глобальних технологічних і фінансових ринків, де найбільше зростання останні роки демонструють IT та індустрія штучного інтелекту.

На чому заробляють Ілон Маск, Ларрі Пейдж та Сергій Брін?

Ілон Маск

Маск є генеральним директором публічної компанії Tesla, найціннішого автовиробника у світі та закритого ракетного бізнесу SpaceX. Це основні джерела його багатства:

Маск володіє близько 13% акцій Tesla. Він також володіє близько 304 мільйонами опціонів на акції, що підлягають виконанню, зі свого компенсаційного пакета за 2018 рік.

SpaceX оцінюється на основі тендерної пропозиції від грудня 2024 року, яка оцінює компанію майже в 350 мільярдів доларів. Маск володіє близько 42% компанії.

Маск володіє близько 33% акцій XAI Holdings після злиття його компанії соціальних медіа X та стартапу штучного інтелекту xAI у березні 2025 року. Компанію оцінили приблизно в 105 мільярдів доларів.

Ларрі Пейдж

Пейдж є співзасновником Alphabet, холдингової компанії Google, найбільшого у світі оператора пошукових систем. Завдяки цій компанії його статки рекордно збільшилися за рік, у порівнянні з іншими багатіями.

Він володіє близько 390 мільйонами акцій Alphabet класу C, які також торгуються, згідно зі звітністю компанії за квітень 2022 року та врахуванням дроблення акцій.

З моменту первинного розміщення акцій Google у 2004 році, мільярдер продав акції Alphabet та Google на суму понад 11 мільярдів доларів.

Сергій Брін

Брін також є співзасновником Alphabet, холдингової компанії, яка володіє Google.

Він володіє близько 360 мільйонами акцій класу C, які також перебувають у публічному обігу.

З моменту первинного розміщення акцій компанії у 2004 році, мільярдер продав акції на суму понад 11 мільярдів доларів.

