Скільки доларових мільярдерів у Росії і які в них статки?

За 2025 рік список російського Forbes поповнився ще на 9 осіб і тепер налічує 155 мільярдерів із сукупним статком 696,5 мільярдів доларів, пише The Moscow Times.

Дивіться також "Гаманець" Путіна й російський мільярдер просить Канаду зняти з нього санкції

У порівнянні з 2021 роком їх стало на 22 більше, а якщо дивитися на 2005 рік, кількість зросла більш ніж у п’ять разів. Загальний обсяг статків також продовжив зростання:

За рік він додав 70,1 мільярдів доларів, а відносно довоєнного 2021 року – 90,3 мільярдів доларів.

У довшій ретроспективі, за 20 років, сукупне багатство збільшилося на 590 мільярдів доларів, або на 553%.

Відомо, що нині російські мільярдери контролюють активи на 52,2 трильйонів рублів. Це приблизно 24% всієї економіки Росії, яка оцінюється у 214 трильйонів.

Їхній сукупний капітал майже дорівнює золотовалютним резервам Центрального банку Росії, які становлять близько 770 мільярдів доларів. Він також на чверть перевищує федеральний бюджет і більш ніж удвічі перевищує сумарні бюджети всіх регіонів.

Хто у списку найбагатших людей Росії?

За рік збільшити статки змогли 85 мільярдерів:

Лідером рейтингу став Олексій Мордашов, власник "Сєвєрсталі" та Nordgold. Його капітал зріс на 8,4 мільярди доларів і досяг 37 мільярдів. Він став першим російським мільярдером, який подолав позначку у 30 мільярдів доларів. На другому місці Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", який додав 5,5 мільярдів доларів і тепер оцінюється у 29,7 мільярдів. Третю позицію займає Вагіт Алекперов із приростом у 800 мільйонів доларів та статками 29,5 мільярдів, попри складну ситуацію в енергетичному секторі.

Зауважте! Ще п’ятеро бізнесменів завершили рік із капіталом понад 20 мільярдів доларів. Серед них власник "Новатек" Леонід Міхельсон (28,3 мільярдів), власник найбільшого золотодобувача "Полюс" Сулейман Керимов (25,7 мільярдів), один з близьких друзів Путіна Геннадій Тимченко (24,2 мільярдів) та засновник групи "Єврохім" Андрій Мельниченко (20,4 мільярдів).

До списку вперше увійшли 14 нових мільярдерів:

Серед них Руслан Рахімкулов із статками 1,9 мільярда доларів та його брат Тимур Рахімкулов із 1,8 мільярда. Обидва пов’язані з інвестиціями в угорські компанії OTP Bank і нафтогазовій MOL.

Також мільярдером став колишній міністр сільського господарства Олександр Ткачов, який розвинув холдинг "Агрокомплекс".

Водночас четверо осіб вибули зі списку мільярдерів. У трьох із них держава конфіскувала активи:

Дмитро Каменщик втратив аеропорт "Домодєдово"; Костянтин Струков позбувся золотодобувної компанії ЮКГ; Денис Штенгелов – харчового холдингу КДВ. Також зі списку зник засновник "Яндекса" Аркадій Волож, який відмовився від російського громадянства.

У якому стані економіка Росії?

Економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу розповів, що економічні проблеми Росії наразі визнає навіть верхівка влади. Зокрема міністр економічного розвитку країни Максим Решетников прямо каже, що країна вже вичерпала всі можливі ресурси. І це відбувається на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів та бюджетних обмежень.

Таким чином, падіння на 1,5% ВВП в першому кварталі 2026 року, про які було офіційно заявлено, не відповідають дійсності. Цей відсоток набагато вищий, зазначає економіст Ус.

Iван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Для того, щоб розуміти реальний стан речей в Росії, варто слухати їхні економічні форуми, як-от Санкт-петербурзький чи Московський економічні форуми. На них виступають люди, які, в принципі, працюють в економіці. І якщо у людей реально проблеми, вони не будуть казати, що все чудово.

Відтак на одному із таких форумів Володимир Баглаєв, генеральний директор Череповецького ливарно-механічного заводу, розповів, що його завод пов'язаний з підприємствами Росії з 9 галузями.

І якщо в попередні кризи у 7 галузей, наприклад, були проблеми, а 2 галузі залишалися на плаву, то зараз всі 9 галузей не демонструють зростання взагалі.

Виробництво металу в Росії, за його словами, скоротилося орієнтовно на 60%, але якимось чином виробництво досі зростає за офіційними даними.

Провідні російські заводи, як-от "КАМАЗ", заявляють, що зараз в Росії варто перейти на 3-денний робочий тиждень. Це означає, що підприємства працюватимуть лише на 60% зі 100%.

Крім того, Баглаєв каже, що виробництво самоскидів – тобто продукція, яку виробляють лише російські компанії, – вже впало на 20 разів, до 95%.

Хто в рейтингу мільярдерів 2026 серед українців?