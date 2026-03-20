Що мільярдер просить у Канади щодо санкцій?

Бізнесмен домагається прискорення розгляду його звернення канадською владою, пише росЗМІ "Комерсант".

Дивіться також Urals по 100 доларів: як війна в Ірані рятує Росію від санкцій

Позов подали 6 січня 2026 року, проте його зміст раніше публічно не розкривався. Основні аргументи стали відомі з документів, отриманих із канадського суду. У них Лісін просить видати судовий наказ, який зобов'яже міністра закордонних справ Канади негайно ухвалити рішення щодо його заяви про зняття санкцій.

Наразі відомо наступне:

Під санкції Канади власник найбільшого у Росії металургійного комбінату потрапив 13 червня 2025 року. У липні він направив прохання про виключення до МЗС, у вересні надав додаткові документи, а у грудні окремо попросив міністра винести рішення без подальших затримок. Закон відводить на це 90 днів, проте на момент подання позову минуло 168 днів, а відповіді так і не надійшло. У позові наголошується, що така бездіяльність "нерозумна і суперечить закону". Лісін вимагає не лише негайного рішення, а й офіційного визнання, що міністр порушив встановлену процедуру.

У заяві позивач також зазначає, що включення до списку санкцій "такої авторитетної країни, як Канада", тягне за собою серйозні наслідки навіть для осіб, які проживають в інших юрисдикціях: фінансові інститути по всьому світу відмовляються співпрацювати з підсанкційними особами. Крім того, обмеження завдають значної репутаційної шкоди.

Цікаво! У рейтингу російських мільярдерів 2025 за версією Forbes Лісін посів четверте місце зі статками 26,5 мільярдів доларів. Його шлях у металургії розпочався з роботи підручним сталевара на "Тулачерметі". У 1990-х він співпрацював із Trans World Group, а в 1996 році, у період переділу власності, зумів встановити контроль над НЛМК.

Як війна в Ірані рятує Росію від санкцій?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, ймовірність зняття західних санкцій з Росії існує в разі, якщо війна в Ірані затягнеться, а політична воля на пошук альтернатив буде відсутня.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Я розумію, що світова економіка – цинічна. Якщо їм треба отримати ці ресурси й не буде іншого варіанту, тоді триваючий конфлікт на Близькому Сході призведе до поступового зняття санкцій з Росії. Знову ж таки – за умови, що не буде альтернатив.

Як йдеться в матеріалі Politico, від ескалації на Близькому Сході найбільше виграє Володимир Путін, речник якого одразу проголосив Росію "надійним постачальником як нафти, так і газу".

Доки триває війна в Ірані, країни світу шукають можливості купувати енергоносії в інших постачальників. Економіст Іван Ус зауважує, що наразі альтернативи ресурсам із Близького Сходу існують.

Це і Норвегія по газу, це й Австралія, Алжир, Нігерія. І Сполучені Штати Америки також можуть на цьому виграти. Тобто в принципі є ким замістити, і далі радше політична воля: чи захочуть брати у Росії, чи все ж таки до останнього будуть шукати їй альтернативи. Адже уряди Угорщини й Словаччини, звісно, хочуть мінімізації санкцій щодо Росії. Однак є Польща й країни Балтії, яких не влаштовує це,

– говорить експерт.

Як зазначив Іван Ус, Росія зацікавлена в якомога довшій війні в Ірані з огляду на кілька міркувань:

зростання вартості страхування танкерів через постійну напругу в регіоні, що закладається у вартість нафти;

через постійну напругу в регіоні, що закладається у вартість нафти; ризик нестачі ресурсів, який Росія може запропонувати заповнити в обмін на зняття санкцій.

Останні новини про санкції проти Росії