Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу, що насправді зараз пішов другий етап зняття санкцій з російської нафти. Ще тиждень тому Росія дозволила Індії купувати російську нафту. І це було найбільш неприємне рішення, адже фактично 90% експорту російської нафти йде до Китаю та Індії.

Як послаблення санкцій допоможуть Росії?

За словами Денисенка, існують різні оцінки, скільки Росія отримає додаткових коштів на тлі нафтової кризи. До прикладу, російський емігрантський Центр Карнегі наводив більш-менш виважену цифру, що підняття ціни на нафту приносить бюджету РФ додаткові 1,6 мільярда доларів щомісяця. Зараз ціна на нафту піднялася приблизно на 40 доларів, тож йдеться про понад 6 мільярдів щомісяця.

Насправді все залежить від того, як довго триватиме загострення на Близькому Сході. Однак можна припустити, що фактично Росія отримає упродовж наступних місяців непогані гроші.

За найоптимістичнішими для нас та найпесимістичнішими для РФ оцінками йдеться про додаткові 10 – 15 мільярдів доларів упродовж наступних місяців. Що це означає для російської економіки? В січні – лютому дефіцит російського бюджету становив 44 мільярди доларів. Нафта не перекриє усю "дірку", але зм'якшить проблему для росіян,

– сказав Денисенко.

Судячи з усього, економічна криза в Росії, яка мала б статися у 2027 році, може бути відтермінована. І це один з найгірших моментів для України.

Ситуація з нафтою у світі