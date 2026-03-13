Скільки Кремль зможе заробити на нафті?

Москва може збагатися на суму до 10 мільярдів доларів, про що повідомив Владислав Власюк – уповноважений президента із санкційної політики.

Читайте також Нафта подешевшає: стало відомо, коли це станеться

Ідеться про близько 100 мільйонів барелів такої нафти. Можете порахувати, скільки вона коштує, – до 10 мільярдів доларів. Це те, що теоретично Росія заробить,

– сказав Владислав Власюк.

Він додав, що ціна на нафту, імовірно, буде знижуватись. Але насправді було б помилково вважати, що ця нафта в принципі "нікуди б не доїхала без цього вайверу" – якась її частина все одно була б продана.

Водночас він додав, що Київ "розуміє логіку дій" Вашингтона. Дії США наразі направлені на те, щоб подолати наслідки кризи в Ормузькій протоці.

А Україна підтримує рішення, яке допоможе уникнути дефіциту на ринках, зокрема сприятиме низьким цінам на нафту. Це в інтересах Києва, адже це прямо впливає на доходи Росії.

З іншого боку, не сильно подобається сама концепція послаблення будь-яких санкцій проти Росії, і я не впевнений, що це оптимальне рішення в цій ситуації. Це ж не впливає на першопричину – дії безпосередньо в Ормузькій протоці,

– пояснив Владислав Власюк.

Він також попередив про ризик: якщо криза в Перській затоці затягнеться, то це прямо впливатиме на стабільність і ефективність санкцій проти російських енергоносіїв. Але якщо ситуація буде "обмежена в просторі та часі", то в цілому це економіку Росії "не врятує".

Зверніть увагу! Росія вже отримала близько 1,3 – 1,9 мільярда доларів надприбутку від податків на експорт російської нафти після закриття Ормузької протоки. До кінця березня країна може отримати додаткові доходи – у розмірі 3,3 – 4,9 мільярда доларів. Такі цифри називає FT.

